На Софийской два ДТП на расстоянии 10 километров: упавший микроавтобус и упавший столб

Две аварии произошли днём 28 января на одной улице – Софийской, правда на расстоянии около 10 километров друг от друга.

В районе пересечения с Усть-Ижорским шоссе опрокинулся набок микроавтобус. На фотографии в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» видно, что человек высунул из кабины руку сквозь разбитое окно, возможно, он тянется за выпавшим телефоном. В УГИБДД по Петербургу и области информации об аварии пока нет. Затора на месте ДТП не наблюдается.

На перекрёстке Софийской и проспекта Славы легковая машина выехала на разделительную полосу и сбила опору с дорожными знаками. Видеозапись очевидца в «ДТП и ЧП» демонстрирует последствия: разбитая легковушка и стоящий рядом самосвал. Пробки также нет.







