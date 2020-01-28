Происшествия
Мэрия Северодвинска подтвердила повышение радиационного фона в городе. Но всё в норме
Администрация Северодвинска на официальном сайте подтвердила повышение радиационного фона в городе, где расположен Государственный центр атомного судостроения.
Судя по сообщению властей. это случилось утром во вторник. «Утром 28 января оперативной сменой единой дежурно-диспетчерской службы Северодвинска было зафиксировано повышение радиационного фона до 0,3 микрозиверта в час, которое отразилось датчиком АСКРО на проспекте Труда, 48. Данное повышение находится в пределах нормы», – говорится в сообщении мэрии.
Группа ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Архангельской области» была отправлена на место с целью уточнения правильности показания датчика. По информации специалистов учреждения, на момент прибытия уровень радиации был в пределах 0,09 – 0,14 микрозиверта в час.
По данным Центра гигиены и эпидемиологии, показания 0,3 микрозиверта в час считаются предупредительной установкой, аварийное реагирование соответствующих служб начинается при показаниях от 0,6 микрозиверта в час, добавили в мэрии. Источника повышения радиационного фона представители власти не назвали.
Справка:
По официальным данным, в результате взрыва на морской платформе в Белом море у поморского села Нёнокса близ Северодвинска 8 августа 2019 года погибли двое военнослужащих и пять сотрудников принадлежащего «Росатому» ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». Саровский ядерный центр проводит, по информации СМИ, испытания неограниченной дальности ракеты с ядерной установкой. Новый тип оружия президент России Владимир Путин анонсировал в 2018 году. Ракету назвали «Буревестником». Именно она стала виновницей трагедии в Белом море, считает президент США Дональд Трамп. Американских дипломатов позднее снимали с поезда на обратном пути из Нёноксы. По данным СМИ, они прикидывались грибниками.
Полигон, на котором произошел взрыв, находится в 40 км от Северодвинска и в 2 км от села Нёнокса. По данным на 2010 год, в посёлке жили 468 человек. Росгидромет сообщал, что после взрыва радиационный фон в Северодвинске повысился в 16 раз, но через два часа нормализовался. Местное население массово скупало йод, сообщало об исчезновении животных и пожелтевших деревьях. Владимир Путин на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном утверждал, что «никакой угрозы там нет и никакого повышения фона там тоже не существует».