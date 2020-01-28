Мэрия Северодвинска подтвердила повышение радиационного фона в городе. Но всё в норме

Администрация Северодвинска на официальном сайте подтвердила повышение радиационного фона в городе, где расположен Государственный центр атомного судостроения.

Судя по сообщению властей. это случилось утром во вторник. «Утром 28 января оперативной сменой единой дежурно-диспетчерской службы Северодвинска было зафиксировано повышение радиационного фона до 0,3 микрозиверта в час, которое отразилось датчиком АСКРО на проспекте Труда, 48. Данное повышение находится в пределах нормы», – говорится в сообщении мэрии.

Группа ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Архангельской области» была отправлена на место с целью уточнения правильности показания датчика. По информации специалистов учреждения, на момент прибытия уровень радиации был в пределах 0,09 – 0,14 микрозиверта в час.

По данным Центра гигиены и эпидемиологии, показания 0,3 микрозиверта в час считаются предупредительной установкой, аварийное реагирование соответствующих служб начинается при показаниях от 0,6 микрозиверта в час, добавили в мэрии. Источника повышения радиационного фона представители власти не назвали.



