Обитаемый остов. Старейший деревянный вокзал России до сих пор не снесли только из-за жильцов

Это не анекдот. В Урюпинске учительница младших классов, участковый и кассир РЖД живут на вокзале 1871 года постройки.

Венера Галеева/"Фонтанка.ру"

Возможно, самый старый из сохранившихся деревянных вокзалов в стране находится в Урюпинске и служит предметом особой гордости местных жителей. Но переселить живущих прямо там людей в нормальное жилье, а вокзал сделать полноценной достопримечательностью невозможно, потому что здание городу не принадлежит.

Платформу в Урюпинске местные в шутку называют «площадью трех вокзалов». Кроме деревянного уникума 1871 года постройки, в наличии современная коробка станции Урюпино, отданная в аренду под торговые площади, и отделение Себряковского линейного агентства Приволжского территориального центра фирменного транспортного обслуживания РЖД. Только последнее функционирует по прямому назначению и принимает локомотивы. Железнодорожные пути, упирающиеся в тупик, в идеальном состоянии. Так что Ким Чен Ын или Грета Тунберг вполне могут доехать до Урюпинска на чартерном бронепоезде. В городе до сих пор помнят, как в нулевых сюда на личном составе добрался Жириновский, а в 2010-м прибыл девятью вагонами Евгений Касперский со своей лабораторией.

Пассажирское сообщение Урюпинска с внешним миром прервалось в 2011 году. Ближайшая действующая железнодорожная станция, Алексиково, находится в 30 километрах. Туда можно добраться на такси. Но это для фанатов поспать под стук колес. В Волгоград или Москву местные жители предпочитают гонять на маршрутках — несколько часов в позе сидя, и ты на месте.

тупик перед современным зданием станции "Урюпино" Фото: Венера Галеева/"Фонтанка.ру"





Голубое деревянное здание на платформе с гордостью показывают приезжим как самый старый из сохранившихся в России деревянных вокзалов. «Вообще, старейший был в Ярославле, но он сгорел, и мы здесь ни при чем», – шутят местные.

А еще на этом вокзале живут. Правда, никто наверняка не знает, что это за люди такие.

Корреспондент «Фонтанки» впервые оказался у знаменитого вокзала глубоким вечером, когда на втором этаже светились окна, но стучаться в двери уже было поздно до неприличия. Чтобы оценить общий вид деревянного урюпинского чуда со стороны, пришлось перебежать через пути. Проводником в дивный мир Урюпинска стал Василий Дубейковский, который несколько лет назад с семьей переехал в «столицу российской провинции» из Москвы и провел для приезжего журналиста обзорную по городу. «Возможно, это здание — памятник конструктивизма, – заметил он. – Это, конечно, моя фантазия, но посмотрите — пристройки справа делают вокзал похожим на паровоз».

Дубейковский профессионально занимается брендированием городов и львиную долю рабочего времени проводит в командировках. Он побывал во всех регионах страны, и ему есть с чем сравнивать. Урюпинский вокзал, по его мнению, отлично подошел бы для современного арт-центра — если бы не его жилая функция.

Выяснилось, что никакой такой функции у вокзала официально нет.

Фото: Венера Галеева/"Фонтанка.ру"

При свете дня крыльцо, составленное из прямоугольников, и правда напоминает очертаниями «морду» старинного локомотива. Правда, построенного лет за пятьдесят до официального появления конструктивизма как архитектурного стиля. Окна на первом этаже закрыты фанерой, между ними — устрашающий плакат для школьников, которые любят ходить по путям. «Не стучите дважды», – нацарапано от руки на одном из фанерных листов. От бетонного столба к крыльцу натянута проволока для сушки белья. Стоптанные ступени ведут к щербатой от вколоченных не пойми зачем гвоздей двери. За ней темень и узенькая лестница, круто уходящая винтом на второй этаж. Где-то надрывно мяучит запертая в одиночестве кошка. На стук открывается одна из дверей. Хозяйка, учитель младших классов Ольга Трощенко, предлагает войти.

В крохотной квартире одна-единственная комната с двумя кроватями, на кухне за полиэтиленовой занавеской — квадратик душа. Обои подобраны в тон шторам, обстановка спартанская, но порядок — идеальный.

По словам жильцов вокзал перекрасили в голубой сравнительно недавно. А раньше он был красным, цвета свинцового сурика. Цвет фасада меняется обычно к 9 Мая, когда идет подготовка к прибытию на станцию «Поезда Победы». «Зато поезд проезжает прямо у нас под окнами, и я всегда снимаю его на телефон», – говорит хозяйка.

Ольга Трощенко и ее мать Раиса Павловна в квартире на втором этаже Урюпинского деревянного вокзала Фото: Венера Галеева/"Фонтанка.ру"

В общей сложности сейчас в здании вокзала обитаемы пять квартир. Две пустуют: жильцы сумели решить свой жилищный вопрос и даже не наведываются в старый дом. Это их окна на первом этаже соседи закрыли фанерными листами — стекла побили подростки, которые тусуются на теплотрассе рядом с платформой.

«Здесь жили мой сын и его жена, – рассказывает Ольга Трощенко. – У них родилось двое детей, поэтому мы уступили им свое жилье. Мама моей невестки получила эту квартиру от саратовской железной дороги. Здесь живут нормальные люди, не какие-то деклассированные элементы. Я работаю в школе, сосед — участковый, дальше по коридору живет кассир РЖД. Внизу, с западной стороны, живет старенький дедушка, он тоже получил квартиру от железной дороги. За стенкой — пенсионерка с сыном, инвалидом детства».

Прошлой зимой трубы подводили — от перепадов температур в них образовывались воздушные пробки. Ольга Трощенко приходила с работы и, вместо того, чтобы заняться тетрадями и учебными планами, брала шланг и спускалась в подвал, продувать трубы. Но здание она не ругает: прочное, из мореного дуба, фундамент из старинного красного кирпича. Есть чуланчик в подвале, где жильцы хранят свои припасы.

Мама Ольги Трощенко, Раиса Павловна, рассказывая о жизни в здании вокзала, с трудом сдерживает слезы: «Лестница здесь такая крутая, что я из дома почти не выхожу. Вагоны, цистерны прямо под окнами ходят по стыкам на рельсах, до самого тупика, грохот такой стоит, что не уснуть. Саратов ничем нам не помогает. Перилочки и порожки на лестнице мне внучок делал. А они только покрасят фасад раз в год, и все».

«У нас есть центральное отопление и центральная канализация. Туалет и душ есть, – перечисляет учительница. – Правда, нет газа, плитка электрическая. Но жить более-менее можно. За электричество мы платим по тарифу, одну и ту же сумму ежемесячно, порядка 1200 рублей. За тепло с нас денег не берут. Даже не знаю, какие счета нам могут предъявить за это в будущем».

Фото: Венера Галеева/"Фонтанка.ру"

Кассир Ирина Клюева поселилась здесь в 1998 году. «Жильцы, которые занимали квартиру до нас, переехали в пятиэтажку, построенную для сотрудников железной дороги, – говорит она. – А мы не успели. Приватизировать эти квартиры людям не разрешили. И теперь мы живем на птичьих правах, без документов. Дважды в год сюда приезжает комиссия РЖД. Проходит по перрону у нас под окнами, смотрит, что здание еще не рухнуло, и уезжает. Нам предложили своими силами подать заявление на признание этих квартир жилыми. Но мы не понимаем, в какую сумму нам обойдутся все необходимые экспертизы. Такой прецедент в Урюпинске был — администрация разрешила оформить помещения вневедомственной охраны мясоконсервного комбината как жилье, если они его приватизируют. И сами будут обслуживать, делать ремонт. Мы бы тоже на это пошли. Но собственник – железная дорога – на это не соглашается».

По словам Ирины Клюевой, в 2009 году жильцы обратились в суд, чтобы добиться признания права собственности на квартиры. «РЖД хотели нам через суд все оформить, но в последний момент передумали», – говорит она. В 2013 году обитатели урюпинского вокзала написали официальное обращение к президенту Путину. Обращение спустили по инстанциям в Приволжскую железную дорогу. А в июне 2014 года она начала процедуру выселения людей из здания. Этот суд удалось выиграть только после апелляции. С тех пор обитатели вокзала опасаются лишний раз куда-либо жаловаться.

Историк железнодорожного транспорта, кандидат технических наук и координатор общественного движения "Архнадзор" Юрий Егоров, изучив присланные «Фонтанкой» фотографии вокзала, отметил, что здание однозначно имеет историческую ценность.

«Этот вокзал выглядит на свои годы. Не в плане состояния, а по компоновке и архитектуре, – говорит Егоров. – Тогда было принято совмещать в одном здании сразу несколько функций – пассажирский зал (с делением по классам или без него), помещения для дежурного по станции и квартиры для работников станции. Именно так устроен вокзал станции Мста в Тверской области, это Октябрьская железная дорога. Кстати, вокзал станции Мста – выявленный объект культурного наследия. И по времени строительства он очень близок к урюпинскому вокзалу, Рыбинско-Бологовская железная дорога строилась в 1869 – 1870 годах. Поэтому оба этих здания могут претендовать на звание старейшего деревянного вокзала в России. Похоже, что разница во времени их появления идет буквально на месяцы».

А вот руководитель туристического проекта «Заповедные железные дороги» Михаил Кончиц считает, что вокзал на станции Мста старше урюпинского, как и построенный в 1870 году на линии от Ельца до Грязей вокзал на станции Извалы. К тому же урюпинский вокзал строили в 19-м веке на Грязи-Царицынской железной дороге по типовому проекту, то есть для своего времени он был не уникален.

«К сожалению, долгое время в глубинке железнодорожную архитектуру, скажем так, недооценивали, поэтому легко пускали "под нож" столетние здания, – говорит Михаил Кончиц. – Эта практика, к сожалению, продолжается и в наши дни. Именно поэтому, несмотря на типовой проект, исторических деревянных вокзалов в стране всё меньше и меньше, а на Грязи-Царицынской железной дороге так и вовсе почти не осталось. Почти – потому что есть, например, ещё вокзал на станции Токарёвка, но он сильно перестроен и едва ли тянет на статус аутентичного. А на станции Гумрак в Волгограде такой же вокзал РЖД снесли к чемпионату мира по футболу. Поэтому Урюпинску повезло, что в его границах сохранилось такое старинное деревянное здание, не пострадавшее ни от пожаров, ни от серьёзных перестроек, ни от чемпионатов мира и РЖД. Да, это не самый старый деревянный вокзал в России, однако он, безусловно, представляет историческую ценность и может стать туристической изюминкой города. Однако для этого обязательно необходимо присвоение статуса объекта культурного наследия».

Юрий Егоров, в свою очередь, отмечает, что водонапорная башня, которая видна на фото из Урюпинска, — ровесница вокзала и входит в комплекс построек станции. «В то время ещё не придумали гидроколонны для заправки паровозов водой и подавали её прямо из башен через настенные краны, поэтому башня расположена вплотную к путям, – говорит Юрий Егоров. – А так как паровозы были маленькие, то и башня небольшая. Поэтому если подавать заявку на статус памятника, то делать это имеет смысл сразу на два здания и заявлять их как ансамбль. Может быть, есть и ещё какие-то исторические постройки на станции. Рядом со станцией или около реки должно быть водоподъёмное здание – насосная станция для подачи воды в башню. Это в любом случае один из старейших вокзалов России, причём хорошо сохранившийся – судя по историческим фотоснимкам, без каких-то значительных перестроек и искажений. Да, утрачены какие-то элементы декора, но это всё можно вернуть в режиме реставрации, особенно если подойти к ней профессионально, а не как иногда бывает у РЖД – всё выкинуть и заменить на новое – к сожалению, такие примеры бывают. После реставрации здания можно даже вернуть туда жителей, если кто-то из них захочет вернуться и, конечно, при условии поддержания здания в историческом виде».

В книге краеведа Виктора Сивогривова, которую выпустили к 400-летию Урюпинска в 2018 году, на архивной фотографии вокзала видны резные наличники и шпили. «Вокзал служил по своему прямому назначению чуть более сотни лет, – говорится в подписи под фотографией. – Сегодня здание старого ж/д вокзала — собственность РЖД и не является объектом культурного наследия. Собственники РЖД стремятся к выгоде. Содержать списанный жилфонд на балансе — для них не выгодно. По этой причине на станции Алексиково в 2016 году снесли здание паровозного депо, переоборудованного еще в 1892 году под жилье. Хоть несколько измененным, депо оставалось единственным на всей дороге от Москвы до Волги. Наш вокзал тоже последний (орфография и пунктуация оригинала сохранены. — Прим. ред.)».

страница из книги Виктора Сивогривова

В администрации Урюпинска «Фонтанке» рассказали, что давно бы уже помогли жильцам, как минимум признали здание аварийным. Но не имеют права, так как вокзал — собственность Приволжской железной дороги.

Старинный деревянный вокзал превратился в общежитие в советские годы, когда построили новое здание станции Урюпино. В начале нулевых ОАО «РЖД» оформило в собственность все постройки и участки, принадлежащие железным дорогам. Именно тогда урюпинский деревянный вокзал был зарегистрирован как административное здание, несмотря на жильцов.

«В 2000-х годах работников уведомили о том, что помещения необходимо освободить, – рассказал «Фонтанке» мэр Урюпинска Юрий Хорошеньков. – Несмотря на то что здание на тот момент уже было в собственности РЖД и администрация города формально не имела полномочий вмешиваться в данную ситуацию, мы права жильцов отстояли, на улицу их не выгнали. Но вы видели, в каких условиях они живут. Город не может включить в федеральную программу по переселению из аварийного жилья здание деревянного вокзала ввиду наличия у него статуса «нежилое здание» и помочь, таким образом, гражданам получить жилые помещения в рамках программы. Кстати, мы и новый вокзал у них просили, чтобы привести его в порядок к 400-летию города. Сейчас они его сдают в аренду предпринимателям под торговые точки».

Юрий Хорошеньков считает, что деревянный вокзал представляет интерес для города как исторический и культурный объект. «Если бы здание передали нам, мы бы начали искать варианты решения этой проблемы, – говорит Хорошеньков. – Безусловно, реставрация вокзала – процесс длительный и дорогостоящий. Городской бюджет такое не потянет. Но всегда можно подать заявку на грантовую помощь, чтобы отреставрировать его».

«Фонтанка» направила запрос руководству Приволжской железной дороги с вопросом о дальнейшей судьбе урюпинской достопримечательности.

Кстати, официальное звание «старейшего сохранившегося деревянного вокзала России» до сих пор вакантно — просто никто толком не занимался этим вопросом. Чтобы придать зданию охранный статус, нужно написать заявление в региональный орган охраны памятников по установленной законом форме. Описать историю здания, процитировать архивные материалы и прикрепить современные фото, привести список источников информации. «Такое заявление может написать кто угодно – хоть РЖД, хоть городская администрация, даже просто человек со стороны, – говорит Юрий Егоров. – Но РЖД получение охранного статуса, скорее всего, невыгодно, так как это дополнительные обязательства, и прежде всего запрет на снос. Заявление рассматривает региональный орган охраны памятников и выдаёт решение на свое усмотрение. И тут хорошо бы иметь некий ресурс или договорённость, чтобы не получить отказ. Затем делается историко-культурная экспертиза. В этот момент тоже вероятно как положительное, так и отрицательное решение. Но здесь есть возможность самому найти эксперта и работать с ним, а не дожидаться, пока это сделает региональный орган. Если всё хорошо, то здание получает статус полноценного памятника. Процесс очень не быстрый, в среднем уходит не меньше года».

РЖД и ее филиалы начали планомерно избавляться от старых вокзалов еще в 2016 году. Старинные здания, без статуса памятника, ценности для собственника не представляют. К примеру, в 2012 году в Семрино под Петербургом деревянный вокзал 1906 года постройки законсервировали как аварийное здание. В августе 2016 года его снесли. Он был главной достопримечательностью поселка, но не имел охранного статуса. На месте вокзала построили ангар, похожий на супермаркет. Вероятно, от аналогичной судьбы Урюпинский вокзал спасают только жильцы, которых собственнику некуда деть.

Венера Галеева,

«Фонтанка.ру»