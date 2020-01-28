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Бизнес-трибуна
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28.01.2020 15:12
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Эксперты ГК «ПСК»: бизнес-класс – это атмосферное жильё для деловых людей

Жилая среда бизнес-класса – это больше, чем привычные «квадратные метры». Покупатели квартир в таком сегменте предъявляют высокие требования не только к качеству строительства и комфорту приобретаемой квартиры, но и к особой атмосфере района, его истории.

Эксперты ГК «ПСК»: бизнес-класс – это атмосферное жильё для деловых людей

unsplash.com

Люди хотят чувствовать душу того места, где планируют поселиться. Именно поэтому, как считают эксперты, исторический центр Петербурга – одна из самых востребованных локаций для строительства жилья бизнес-класса.

Разумеется, средоточие всех легенд, историй и атмосферы классического Петербурга – Невский проспект. Буквально каждая из прилегающих к нему улочек может поведать об удивительных событиях, каждый камень, дом и тротуар помнит прошлое блистательной Северной столицы. Так, в квартале, где будет расположен ЖК «Новый Невский» от ПСК, долгие годы был один из главных городских рынков – Cтаро-Александровский. Торговые ряды тянулись от Дегтярной улицы до Тележного переулка. На Полтавской улице располагались гостиница и ломбард, в Железном ряду торговали, соответственно, железными товарами, а также красками, в Тележном — продавались телеги и экипажи. Там же во время Первой мировой войны русское АО «Пулемет» предлагало складские повозки и походные кухни. Торговля в районе Старо-Невского до сих пор идет очень оживлённо – только уже не на рынке, а в роскошных бутиках.

Пять углов – известное петербуржцам место, но мало кто знает, что в городе есть и Двенадцать углов: перекрёсток, образованный Полтавской, 2-й Советской, Мытнинской, Конной улицами и проспектом Бакунина. Все эти улицы вели к храму – белокаменной одноглавой церкви со звонницей, где хранилась весьма почитаемая икона «Скоропослушница». В 1932 году церковь закрыли и снесли «для выпрямления транспортных потоков», а образ передали в Троицкий собор Александро-Невской лавры. Там он и находится до сих пор.

Район Старо-Невского проспекта полон удивительных историй. В числе его достопримечательностей и Николаевский, ныне Московский вокзал, и обелиск «Городу-герою Ленинграду», второй после Александровской колонны монолитный блок такого размера, который стоит исключительно за счёт собственного веса и силы тяжести, и Лиговский проспект, бывший прежде Лиговским каналом, и многое другое. Интересно и само появление неофициального названия «Старо-Невский проспект». Начало Невского проспекта называлось раньше Старой Невской Першпективной улицей, так как строительство началось именно отсюда. «Старо-Невский» становится Невским в месте единственного своего изгиба в районе площади Восстания. В 1730-е годы проспект собирались спрямить, проведя магистраль по нынешним Гончарной и Тележной улицам. Таким образом соединились бы «старый» и «новый» Невский проспект. Проект так и не был воплощён. Зато название «Новый Невский» для жилого комплекса, строящегося на Тележной, стало своего рода данью истории, которая пошла немного другим путём. 

Покупатели жилья бизнес-класса – это преимущественно молодые обеспеченные люди, которые сочетают любовь к местам с особой атмосферой и деловую практичность. Они прочно стоят на ногах, ценят свои деньги силы и, конечно, время. Для таких людей жильё в центре Петербурга можно назвать практически идеальным решением, в том числе и по транспортной доступности. Так, в непосредственной близости от «Нового Невского» — Московский вокзал с «Сапсаном» в Москву, и крупнейшие транспортные магистрали, и ключевые станции наземного и подземного общественного транспорта. Например, до общественно-делового комплекса Лахта-центр, и до аэропорта Пулково от Старо-Невского проспекта можно доехать всего за 30 минут.

Ещё один важный показатель, который оценивают покупатели, выбирая жильё бизнес-класса – комфорт. Он обеспечивается с помощью качественных стройматериалов и продуманных планировочных решений. Так, в ЖК «Новый Невский» любителям исторической атмосферы и современного удобства предлагаются квартиры с террасами площадью от 19 до 43 кв.м., с  высотой потолков от 3,3 до 4 м. Два корпуса по семь этажей каждый оборудованы подземными паркингами. Жилой комплекс будет введён в эксплуатацию во II квартале 2022 года. Подробности о квартирах в ЖК «Новый Невский» узнавайте в офисе продаж и по телефону: (812) 640-38-38

Справка о компании "ПСК"

ЖК «Новый Невский» – застройщик ООО "Тележная 32", проектная декларация на сайте https://newnevsky.ru/documents/

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