В Турции второе за неделю землетрясение. Данных о пострадавших и разрушениях пока нет

В западной части Турции были зафиксированы подземные толчки.

«В районе Кыркагач турецкой провинции Маниса произошло землетрясение магнитудой 4,8. <...> Подземные толчки зафиксированы в 14:26 по местному времени 28 января», – сообщает 28 января турецкое агентство Anadolu со ссылкой на Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Очаг землетрясения находился на глубине около 7 километров. Информации о разрушениях и пострадавших пока нет.

Напомним, что это уже не первое землетрясение в Турции за последнее время. 24 января в провинции Элязыг были зафиксированы толчки мощностью 6,8 балла. Число погибших оставило 41 человек.



