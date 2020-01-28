Шарапова случайно показала кольцо «на том самом пальце». СМИ сватают ее за друга принца Гарри

Российская теннисистка Мария Шарапова решила похвастаться в Instagram-сториc тем, как она готовит, однако ее подписчиков поразил не кулинарный талант, а кольцо с бриллиантом.

Видео с кольцом появилось в Instagram звезды 28 января, на момент публикации оно уже недоступно. Мария Шарапова никак не прокомментировала кольцо в ролике.

скриншот истории/Instagram

Теннисистка уже несколько лет встречается с основателем аукционного дома Paddle8 Александром Гилксом, который дружит с принцом Гарри. Их отношения ни для кого не секрет. В январе прошлого года они приезжали в Петербург. О помолвке таблоиды пишут давно, а сама Шарапова ранее подшучивала над ними, уже публиковав фотографию с кольцом.



