Петербургский горсуд не открыл стадионы для заводящего «Спартака» Валеры Амиго. Поддержать фаната пришли зенитовцы

Санкт-Петербугский городской суд оставил без изменения полуторагодовой запрет на посещение футбольных матчей для заводящего «Спартака» Валеры Амиго. Об этом сам фанат сообщил 28 января в Instagram, отметив, что поддержать его пришли, в том числе, и зенитовцы.

«Мы ждали даты назначения апелляции больше месяца. Мои адвокаты, которых предоставил «Спартак», выстроили объективную линию защиты. Многие красно-белые, которые, как и я, были в тот день на секторе, выразили желание свидетельствовать о моей невиновности», – написал фанат.

Однако прошедшее в горсуде заседание ничего не изменило в наказании московского фаната. Амиго сдаваться не собирается и благодарит всех, кто помогал:





«Друзья, мне предстоит долгая борьба за свои права, и ваша поддержка, которую вы оказываете с первого дня начала этой истории, придаёт сил. На себе прочувствовал силу слов «от Курил и до Карпат фанат фанату друг и брат». Ситуация, в которой я оказался, не оставила в стороне никого. Каждый день я получал звонки, сообщения от парней из других движей. Даже сегодня в зале суда рядом со мной были представители фанатского движа «Зенита». Парни, спасибо!»

Заводящего красно-белых лишили права на посещение стадионов 4 декабря. Поводом стали нецензурные заряды в адрес капитана «Зенита» Артёма Дзюбы на дерби двух столиц в Петербурге. О том, как это было, читайте на «Фонтанке».