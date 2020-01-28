Компания Л1 аккредитовала в банках ЖК «Граф Орлов» и ЖК «Классика. Дом для души»

предоставлено: Компания Л1

РНКБ (Российский Национальный Коммерческий Банк) аккредитовал сразу два жилых комплекса от Компании Л1. Это ЖК «Классика. Дом для души» и строящиеся корпуса ЖК «Граф Орлов».

Ставка по ипотеке начинается от 9,3% годовых. По условиям кредитования возраст заемщика должен составлять от 21 до 70 лет (на момент погашения ипотеки). В качестве подтверждения дохода принимаются справки по форме 2-НДФЛ (стаж по последнему месту работы должен быть не менее 6 месяцев, общий – от 1 года), а также справки по форме банка. Кроме того, для рассмотрения принимаются документы от индивидуальных предпринимателей и собственников бизнеса.

В качестве первого взноса, размер которого начинается от 15% стоимости жилья, может быть использован сертификат материнского капитала. Сумма кредита от 600 тыс рублей до 15 млн рублей. Срок кредитования от 3 до 25 лет.

Также банк рассматриваем заявки иногородних покупателей, в том числе имеющих регистрацию в республике Крым.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.rncb.ru

ЖК «Классика. Дом для души» – это элитный клубный 7-этажный дом премиум-класса. Здесь будет всего 36 квартир. Вниманию покупателей представлены просторные 1-3 комнатные квартиры площадью от 42 до 132 кв. метров с трехметровыми потолками и предчистовой отделкой. Комплекс строится в Петроградском районе на набережной Академика Лазарева.

Жилой комплекс бизнес-класса «Граф Орлов» расположен в фешенебельной части Московского района, в шаговой доступности от станции метро «Московская». Рядом есть вся необходимая для комфортной жизни инфраструктура: социальные объекты, магазины, развлекательные заведения.

РНКБ Банк (ПАО), Генеральная лицензия Банка России № 1354.

ЖК «Классика. Дом для души» - застройщик ООО «Механический завод СПб», проектная декларация на сайте https://www.l1-stroy.ru/gk-klassika/dokumenty

ЖК "Граф Орлов" – застройщик ООО «Научно-производственное объединение «Пигмент», проектная декларация на сайте https://www.l1-stroy.ru/gk-graf-orlov/planirovki-i-ceny