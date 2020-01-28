Мужчина в возрасте 45 лет. ВОЗ составила портрет заболевшего коронавирусом вне Китая

Всемирная организация здравоохранения представила статистику по 2019-nCoV, изучив случаи поражения новым коронавирусом.

«Средний возраст заразившихся за пределами Китая составляет 45 лет <...> В 71% случаев это были мужчины», – говорится 28 января в информационном бюллетене ВОЗ.

По данным врачей, на Китай приходится 98% заражения 2019-nCoV. Всего в мире зафиксировано 2798 заражений, из которых 2761 выявлены в Поднебесной.





Из 27 детально исследованных случаев, которые были зафиксированы вне страны, заболевшие до этого были в Китае. Так, у 14 человек заболевания выявили после отъезда из страны.

«ВОЗ не рекомендует какие-либо конкретные меры в сфере здравоохранения для путешественников», – говорится на сайте организации.