Мужчина в возрасте 45 лет. ВОЗ составила портрет заболевшего коронавирусом вне Китая
Всемирная организация здравоохранения представила статистику по 2019-nCoV, изучив случаи поражения новым коронавирусом.
«Средний возраст заразившихся за пределами Китая составляет 45 лет <...> В 71% случаев это были мужчины», – говорится 28 января в информационном бюллетене ВОЗ.
По данным врачей, на Китай приходится 98% заражения 2019-nCoV. Всего в мире зафиксировано 2798 заражений, из которых 2761 выявлены в Поднебесной.
Из 27 детально исследованных случаев, которые были зафиксированы вне страны, заболевшие до этого были в Китае. Так, у 14 человек заболевания выявили после отъезда из страны.
«ВОЗ не рекомендует какие-либо конкретные меры в сфере здравоохранения для путешественников», – говорится на сайте организации.
Справка:
По последним данным Reuters, 2019-nCoV убил в Китае уже 106 человек, а также было выявлено более 4515 случаев заражения. Первое подозрение на заражение в России выявили 22 января. В Пулково медики в костюмах химзащиты увезли двоих пассажиров рейса из Китая. В итоге коронавирус не подтвердился. Роспотребнадзор считает, что «риск распространения в России коронавируса из Китая невелик», однако посольство РФ в Пекине рекомендует россиянам соблюдать меры предосторожности.