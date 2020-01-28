«Есть конкретные планы по трудоустройству собак». Компания, охранявшая Водоканал, опровергла возможное усыпление псов

Компания «РУД-С» не собирается отправлять на тот свет своих мохнатых сотрудников после окончания контракта с петербургским Водоканалом. О последующем трудоустройстве псов 28 января «Фонтанке» рассказали в фирме.

«Подчеркнем, собак кинологической службы никто не собирается усыплять. Для компании это недопустимо. На сегодняшний день в ведении ООО «РУД-С» на всех охраняемых объектах города (не только ГУП «Водоканал») более 300 служебных собак. У компании есть конкретные планы по трудоустройству собак, которые будут в сопровождении профессиональных кинологов перераспределены и перестроены на работу на других объектах Петербурга», – рассказали в «РУД-С».

В беседе с корреспондентом «Фонтанки» представитель фирмы отметил, что в социальных сетях была распространена неверная информация. В компании считают, что авторы постов, сообщая о усыплении, хотели поскорее пристроить собак, вызвав жалость у читателей.

Широкое распространение в социальных сетях получили посты с призывом поскорее забрать собак, охранявших Водоканал Санкт-Петербурга, в связи с их возможным усыплением. Контракт на охрану между госпредприятием и «РУД-С» истекает 14 марта 2020 года. Он был заключен в 2017 году, стоимость соглашения 475 млн рублей. В Водоканале, узнав о возможной судьбе собак, выразили готовность помочь в решении их дальнейшей судьбы.



