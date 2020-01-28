Валитова: Кокорин продолжит карьеру в «Зените-2»

Спутница жизни нападающего ФК «Зенит» Александра Кокорина разрешила интригу вокруг аренды игрока утопающим ФК «Сочи».

Дарья Валитова сообщила в Инстаграм о том, что нападающий отправлен в «Зенит-2». «Для него это большая боль, но от него ничего не зависит. Все решения приняты руководством клуба», – написала Валитова. С её слов, сегодня форварду сообщили о том, что раз он не согласен продолжить карьеру в ФК «Сочи», то руководство клуба приняло решение отправить его до конца сезона тренироваться и играть за «Зенит-2».

скриншот истории/Instagram

Официального подтверждения этой информации пока нет.





Напомним, накануне отчим и агент Александра Кокорина заявил о том, что тот не полетел с «Сочи» на сбор и может оказаться в «Зените-2».

Во вторник, 21 января, футбольный клуб «Сочи» объявил об аренде нападающего «Зенита» Александра Кокорина. В то же время петербуржцы эту информацию не стали подтверждать. Вскоре выяснилось, что ни сам игрок, ни тренеры не знали о сделке. Тем не менее такая договоренность действительно существовала, о чем позже рассказал генеральный директор «Зенита» Александр Медведев. Кокорин категорически отказался переходить в «Сочи». Его позицию несколько раз в интервью «Фонтанке» подтвердил отчим и агент Кирилл Логинов.