Новосёлы «Образцового квартала 5» оформляют квартиры в собственность

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Новый жилой комплекс «Образцовый квартал 5» в Пушкинском районе поставлен на кадастровый учёт. Это первый шаг государственной регистрации права на объект недвижимости.

Согласно действующему законодательству, все объекты недвижимости подлежат кадастровому учёту. Его результатом является Выписка из ЕГРН – Единого государственного реестра недвижимости, который ведёт Росреестр. Только после постановки новостройки на кадастровый учет можно оформить квартиру в собственность, т.е. внести сведения о владельце. Выписка из ЕГРН, заверенная подписью и печатью, является подтверждением собственности.

Подать документы в регистрирующий орган можно через Многофункциональный центр (МФЦ) или портал Госуслуг. Понадобится следующий пакет документов:

Документ, удостоверяющий личность, или заверенная у нотариуса доверенность на оформление права собственности, выданная гражданином третьему лицу. Договор долевого участия. Инструкция по эксплуатации дома, выданная застройщиком. Акт приёма-передачи в двух экземплярах. Квитанция об оплате госпошлины. Если оформлена ипотека, для регистрации собственности понадобятся закладная банка и отчёт об оценке рыночной стоимости квартиры.

Размер государственной пошлины определяется Налоговым кодексом и зависит от типа регистрируемого объекта. Оформление права собственности на квартиру обойдется в 2 000 рублей. Сумма делится в равных частях на количество собственников в договоре.

В случае приобретения квартиры в ипотеку, при регистрации на неё будет наложено обременение. Квартира останется в залоге у банка до полного погашения кредита, после чего обременение снимается.

После регистрации собственности можно совершать различного рода сделки – продажу, покупку, сдачу в аренду и т.д.

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