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Строительство
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28.01.2020 18:00
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Новосёлы «Образцового квартала 5» оформляют квартиры в собственность

Новосёлы «Образцового квартала 5» оформляют квартиры в собственность

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Новый жилой комплекс «Образцовый квартал 5» в Пушкинском районе поставлен на кадастровый учёт. Это первый шаг государственной регистрации права на объект недвижимости.

Согласно действующему законодательству, все объекты недвижимости подлежат кадастровому учёту. Его результатом является Выписка из ЕГРН – Единого государственного реестра недвижимости, который ведёт Росреестр. Только после постановки новостройки на кадастровый учет можно оформить квартиру в собственность, т.е. внести сведения о владельце. Выписка из ЕГРН, заверенная подписью и печатью, является подтверждением собственности.

Подать документы в регистрирующий орган можно через Многофункциональный центр (МФЦ) или портал Госуслуг. Понадобится следующий пакет документов:

  1. Документ, удостоверяющий личность, или заверенная у нотариуса доверенность на оформление права собственности, выданная гражданином третьему лицу.
  2. Договор долевого участия.
  3. Инструкция по эксплуатации дома, выданная застройщиком.
  4. Акт приёма-передачи в двух экземплярах.
  5. Квитанция об оплате госпошлины.
  6. Если оформлена ипотека, для регистрации собственности понадобятся закладная банка и отчёт об оценке рыночной стоимости квартиры.

Размер государственной пошлины определяется Налоговым кодексом и зависит от типа регистрируемого объекта. Оформление права собственности на квартиру обойдется в 2 000 рублей. Сумма делится в равных частях на количество собственников в договоре.

В случае приобретения квартиры в ипотеку, при регистрации на неё будет наложено обременение. Квартира останется в залоге у банка до полного погашения кредита, после чего обременение снимается.

После регистрации собственности можно совершать различного рода сделки – продажу, покупку, сдачу в аренду и т.д.

Готовые и строящиеся квартиры в отделе продаж застройщика ООО «Терминал-Ресурс»: Санкт-Петербург, ул. Кокколевская, д.1, БЦ «Перспектива» (рядом с ЖК «Образцовые кварталы»), тел. +7 (812) 7-19-19-19, www.devcent.ru

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Бизнес парк «Гараж», жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

 

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      28.01.2020 18:00

      Новосёлы «Образцового квартала 5» оформляют квартиры в собственность

      Новый жилой комплекс «Образцовый квартал 5» в Пушкинском районе поставлен на кадастровый учёт. Это первый шаг государственной регистрации права на объект недвижимости.
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