В Петербурге мужчина похитил 8 тысяч у миньона на глазах у ребёнка

Сотрудники Росгвардии в Петербурге задержали мужчину, рискнувшего дерзко похитить 8 тысяч рублей. Подробности 28 января рассказали в пресс-службе ведомства.

Смотреть в новом окне пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Действо происходило накануне в одном из торгово-развлекательных центров на проспекте Культуры. Злоумышленник присмотрел автомат с игрушками и, по всей видимости, в полной готовности шёл на ограбление. С собой у него был металлический предмет, похожий на инструмент для чеканки. Им он и разбил стекло «аквариума». Причём сделал это на глазах у ребёнка, который, видимо, хотел попытаться достать игрушку законным методом. Сделав дело, похититель схватил пакет с деньгами, привязанный к большому миньону-суперпризу, и убежал.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО





Работники торгового центра нажали тревожную кнопку и вскоре наряд группы задержания Росгвардии задержал похитителя, пытавшегося незаметно выскользнуть из здания. Похищенное было изъято, а мужчина направился в отдел в сопровождении полиции.