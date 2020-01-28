Маршрутка в заборе, легковушка под трамваем, превосходство «Лексуса» над «Хёндэ» – тихий день на дорогах Петербурга

Судя по соцсетям, 28 января на дорогах Петербурга относительно спокойно: сообщений об авариях от очевидцев поступает мало. Что касается пробок, утром максимум составил обычные 6 баллов, а сейчас в городе – «зелёные» три балла.

Из тех шести аварий, сообщения о которых появились за это время в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», две касаются общественного транспорта. Утром на перекрёстке Старо-Петергофского и Нарвского проспектов «Фольксваген Поло» не дал проехать трамваю, а днём в «кармане» на проспекте Энгельса, 137, маршрутка остановилась сама, врезавшись в металлический забор, и заблокировала движение.

Массовое ДТП собрало небольшой затор на Вербной улице: на перекрёстке с Репищевой, по словам очевидцев, столкнулись четыре легковые машины: два «Хёндэ Соляриса», «Ниссан Патрол» и «КИА Соул».





Анекдотическая встреча дорогого и бюджетного автомобилей имела место при въезде на Гренадерский мост со стороны Петроградской стороны. Там «Лексус» догнал «Хёндэ», рассказывают в «ДТП и ЧП».

Ещё об одном постоянном участнике сводок с дорог – каршеринговом автомобиле – «Фонтанка» уже писала: на Пироговской набережной девушка на «делимобиле» догнала снегоуборочную машину.