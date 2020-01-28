Чистка рядов – 2020. Главу Чувашии отлучили от «Единой России» после издёвки над спасателем

Секретарь Генсовета единороссов Андрей Турчак 28 января заявил о том, что глава Чувашии Михаил Игнатьев исключен из рядов «Единой России».

«Глава Чувашии Михаил Игнатьев исключен из "Единой России" решением президиума генерального совета партии», – цитирует Турчака сайт партии власти.

Турчак заявил о том, что поведение губернатора Чувашии вызвало совершенно заслуженное возмущение среди однопартийцев и в обществе. «Такое ощущение, что губернатор живет в параллельной реальности, в то время, когда президент говорит об уважении к людям. Губернатор будто забыл, что перед ним офицер МЧС. Чиновнику такого ранга не стоит путать официальное мероприятие с цирковым представлением», – отметил Турчак.

Накануне партийная Комиссия по этике единогласно рекомендовала президиуму Генсовета «ЕР» исключить Игнатьева за нарушение этических норм. Как отметил ответственный секретарь Комиссии, замсекретаря Генсовета «Единой России» Евгений Ревенко, Игнатьев унизил честь и достоинство офицера, который спасает жизни людей, оскорбил чувства миллионов человек.

Напомним, ранее в соцсетях и СМИ появилось видео, где глава Чувашии Михаил Игнатьев пошутил над офицером МЧС, вынудив его подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин.



