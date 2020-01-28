Горячий дождь прошёл на набережной реки Карповки на крыши автомобилей и головы прохожих

С коммунальной аварией наоборот разбираются в Петроградском районе Петербурга 28 января. Кипяток из лопнувшей трубы заливал улицу сверху.

О нетипичном прорыве «Фонтанке» сообщили читатели. По их словам, около половины второго дня из окна дома №16 на набережной реки Карповки как из шланга била струя воды, температуру подсказывало парение. Под небезопасным душем проезжали машины, отчаянные пешеходы уворачивались.

«Толпа собралась», – уточнила читательница. Благодарить за неожиданное зрелище, похоже, нужно очумелые ручки местных жителей. В администрации района сообщили, что, по предварительной информации, жители квартиры на третьем этаже повредили стояк, а чтобы кипяток не затопил квартиру, трубу развернули на улицу. Сейчас «душ» выключен, на месте работает аварийная бригада.



