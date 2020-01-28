Аварийные итоги понедельника: Петербург обошелся без жертв, областные дороги забрали троих

За минувший понедельник, 27 января, инспекторы ДПС зафиксировали на дорогах Петербурга и Ленинградской области 400 ДТП. Серьезных аварий было немного – всего 11, но без жертв, увы, не обошлось.

Как рассказали «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области, в Петербурге за прошедшие сутки зафиксировали 340 ДТП, в том числе 8 случаев с пострадавшими. Травмы получили 8 человек, из них двое детей. В том числе серьезный случай произошел днем в Колпино.

На проспекте Ленина около 15 часов мужчина на автомобиле Hyundai Tucson сбил одиннадцатиклассницу. Та пыталась перебежать дорогу по регулируемому пешеходному переходу на красный, но попала прямо под колеса. Момент ДТП засняла камера видеонаблюдения.

Как стало известно «Фонтанке», пострадавшая, 17-летняя жительница Шушар, получила закрытую черепно-мозговую травму, тяжелый ушиб головного мозга, несколько переломов, в том числе со смещением, и другие травмы. В крайне тяжелом состоянии ее поместили в реанимацию.





Погибших в Петербурге не было, чего не скажешь о Ленобласти. Там за понедельник произошло 60 дорожных аварий, в том числе три ДТП с пострадавшими. Двое взрослых получили травмы, трое погибли.

Две жизни унесла авария на Киевском шоссе. По данным «Фонтанки», около часа дня на 87-м километре трассы 63-летний житель Луги на легковом Fiat выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Scania под управлением 58-летнего жителя деревни Малое Карлино, который перевозил коров. Обгон в этом месте разрешен, но на видео момента ДТП видно, что «Фиат» вырулил на «встречку» практически в лоб «Скании».

От удара грузовик вылетел в кювет, и ему оторвало кабину. Она оказалась так повреждена, что спасателям пришлось деблокировать водителя. Оба автомобилиста погибли на месте. Животные, как сообщалось, живы.

Еще одно смертельное ДТП произошло вечером в Тихвине, и там тоже столкнулись легковушка и грузовик. Около 22:20 на Южной объездной дороге, напротив дома 38 по улице Машиностроителей 44-летний местный житель, управляя автомобилем Saab 9-5, врезался в припаркованный у края дороги грузовик Freightliner Century Class с полуприцепом.

В результате аварии погиб пассажир «Сааба» – 47-летний житель Тихвина. Водителя легковушки госпитализировали с легкими травмами, после чего в удовлетворительном состоянии отпустили домой. У мужчины наблюдались признаки алкогольного опьянения. Причем в мае 2018 года его уже лишали прав на 18 месяцев за отказ от прохождения медосвидетельствования.

По факту произошедшего в ОМВД России по Тихвинскому району Ленобласти возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение водителем ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).