В Кремле назвали «ошибочными» и «оскорбительными» высказывания Зеленского о Великой Отечественной войне

Пресс-секретарь российского президента дал оценку заявлениям главы Украины о вине СССР в развязывании Второй мировой.

«Мы категорически не согласны с этим заявлением. В этом заявлении президент Украины солидаризируется с крайне ошибочной, по нашему убеждению, точкой зрения польского руководства и солидаризируется с точкой зрения, которая является оскорбительной для десятков миллионов россиян и граждан стран СНГ, чьи родители, деды, родственники отдали свои жизни за освобождение Европы, в том числе и Польши, от фашизма», – цитирует 28 января слова Дмитрия Пескова РИА Новости.

Пресс-секретарь Владимира Путина назвал заявления украинского президента «ошибочными» и «оскорбительными».

Напомним, что Владимир Зеленский во время поездки в Польшу назвал Советский Союз одним из виновников войны. «Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов», – поделился своим видением украинский президент. Он также избежал упоминания вклада СССР в освобождение Освенцима, отметив при этом украинцев.



