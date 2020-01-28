ГК «ПСК» начала передачу ключей от квартир в ЖК «Славянка»

ПСК

27 января 2020 года ГК «ПСК» приступила к передаче ключей от квартир в ЖК «Славянка» в одноимённом микрорайоне Пушкинского района.

Два дома комфорт-класса на 1029 квартир построены и введены в эксплуатацию в конце прошлого года с опережением графика на год. Комплекс общей площадью более 56 тыс. кв. м стал одним из самых крупных, введённых в 2019 году в Санкт-Петербурге.

Для получения ключей нужно подписать акт приёма-передачи по итогам осмотра квартиры. Также при получении нужно будет подписать договор с управляющей компанией. Узнать дату и время просмотра можно на сайте проекта в разделе «График передачи ключей». Там же можно подробней ознакомиться с порядком процедуры.

ЖК «Славянка» сформировал окончательный облик одного из самых молодых микрорайонов Петербурга. Оба дома выполнены в неоклассическом стиле с соблюдением принятой в микрорайоне среднеэтажной высотности. В отличие от многих других активно застраиваемых районов Петербурга, такое решение позволяет сохранить линию горизонта, а высота домов комфортна для людей.

У каждого из двух корпусов собственная благоустроенная придомовая территория с детской и спортивной площадками, скамейками и фонарями. Окна одного из корпусов выходят на детский сад и школу, а напротив второго корпуса действует ещё один детский сад. Инфраструктура молодого микрорайона продолжает развиваться. В планах города на пять лет – строительство новых школ и детских садов, развитие транспортной и социальной инфраструктуры. Уже сейчас завершается строительство культурно-досугового центра на площади так называемого «большого круга» в центре микрорайона. Здесь также появятся спортивный комплекс с бассейном и парк.

Сочетание развитой инфраструктуры и относительно недорогой стоимости жилья делают Славянку перспективной локацией не только для молодых семей, но и для студентов, пожилых пар, молодых специалистов. На момент выдачи ключей в ЖК «Славянка» продано 95% квартир, но ещё остаются семейные двух- и трёхкомнатные варианты. Узнать о них можно по телефону (812) 640-38-38.

Справка о компании "ПСК"

ЖК «Славянка» - застройщик ООО "СУ-235", проектная декларация на сайте http://slavyanka.house