Житель Соликамска попытался избавиться от бывшей жены. Он поджёг её на рабочем месте

Житель Соликамска попытался поджечь экс-супругу. Попытку расправы он совершил на рабочем месте бывшей.

Как сообщает Следственный комитет Пермского края 28 января, накануне мужчина заявился в один из магазинов Соликамска, затащил продавщицу в подсобку, облил её бензином, поджёг и сбежал. Коллега потерпевшей потушила пламя и вызвала скорую помощь. Пострадавшую госпитализировали с 35% ожога тела, сейчас она находится в реанимации в тяжелом состоянии, пишет местный портал 59.ру.

41-летний агрессор задержан. В отношении ранее судимого мужчины возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, совершённом с особой жестокостью.



