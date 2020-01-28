Автобус с 24 работниками Великолукского мясокомбината попал под удар встречного грузовика

В серьёзное ДТП попал пассажирский автобус утром 28 января в Псковской области. Причиной аварии стал выезд на встречную полосу.

Как сообщает iLuki.ru со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД, около 8 часов утра в Усвятском районе, около деревни Церковище, по предварительной информации, грузовой автомобиль «Хёндэ» (по данным ПАИ, со смоленскими номерами) выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автобусом ПАЗ.

В автобусе находились 24 работника Великолукского мясокомбината. Двое из них получили травмы. Пострадал также водитель грузовика. Угрозы их жизням нет. Все пострадавшие доставлены в Великолукскую межрайонную больницу, а за сотрудниками комбината прибыл резервный автобус, отмечает ПАИ.



