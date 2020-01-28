Гонконг разрывает связи с Китаем для защиты от коронавируса

Специальный административный район Китая сообщил о приостановке сообщения с материковой частью страны для борьбы с распространением 2019-nCoV.

«Для борьбы с эпидемией поток людей между Гонконгом и Китаем будет значительно сокращен <...> Центральное правительство дало согласие на прекращение личных визитов с материка в Гонконг», – сообщает 28 января радиостанция RTHK.

Сокращены будут железнодорожное, паромное, автобусное и авиасообщение между двумя частями страны. Ранее власти специального административного района объявили об «экстренной ситуации», однако глава администрации Кэрри Лам сначала не хотела изолировать регион.

Большинство заболевших коронавирусом в Гонконге прибыли с материковой части. По последним данным, на территории региона было зафиксировано 8 случаев заражения 2019-nCoV.





По последним данным Reuters, 2019-nCoV убил в Китае уже 106 человек, а также было выявлено более 4515 случаев заражения. Первое подозрение на заражение в России выявили 22 января. В Пулково медики в костюмах химзащиты увезли двоих пассажиров рейса из Китая. В итоге коронавирус не подтвердился. Роспотребнадзор считает, что «риск распространения в России коронавируса из Китая невелик», однако посольство РФ в Пекине рекомендует россиянам соблюдать меры предосторожности. ВОЗ призвала мир готовиться к сдерживанию китайского вируса.

Более подробно о новом вирусе читайте в материале «Фонтанки».