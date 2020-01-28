Апарт-комплекс Start: шесть этажей за полгода

ПСК

Апарт-комплекс START, к строительству которого ГК «ПСК» приступила летом, возведён до уровня шестого этажа.

Уже выполнена гидроизоляция цокольных этажей каждой из трёх секций, завершена обратная засыпка пазух котлована. Сейчас на площадке работает два строительных крана, в феврале к ним добавится ещё один.

По мере готовности начинаются работы и внутри будущих зданий. Так, началась прокладка труб для электрических кабелей. Параллельно ведётся утепление наружных стен готовых этажей.

Проект Start возглавил топ-10 самых доступных апартаментов в Петербурге*, привлекательных для инвестиционной покупки благодаря начальной цене лота от 1,6 млн руб. и гибкой программе доходности. При этом стоимость недвижимости будет расти по мере готовности проекта.

Высокую оценку экспертов строительного рынка Start обеспечили также его уникальные характеристики: расположение у метро «Парнас» и рядом с развитой инфраструктурой, современная архитектура и коммуникации. В дополнение к этому Start дополнит инфраструктуру района собственными решениями: частным детским садом, фитнес-центром, конференц-залом, салоном красоты, аптекой и супермаркетом.

Совокупность преимуществ Start делает проект перспективным как с точки зрения инвестиций, так и в качестве первого жилья для переезжающих в Петербург. Парнас продолжает развиваться: в ближайшие годы здесь откроется станция скорой помощи, поликлиника, отделения почты и другие объекты комфортной городской среды.

Окончание строительства апарт-комплекса запланировано на IV квартал 2021 года, однако увидеть здание можно уже сейчас. Макет и рендеры холлов представлены в отделе продаж напротив метро «Парнас». Запись на персональную консультацию по телефону 640-38-38.

*по версии портала Novostroy.su

Справка о компании "ПСК"

Апарт-комплекс Start – застройщик ООО "Компания СОЛ", проектная декларация на сайте http://startspb.house/documents/