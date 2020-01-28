Вместо гастролей – больничная палата. Студенту Центра «Антон тут рядом» нужна помощь

Влад – студент Центра «Антон тут рядом». Он попал в больницу во время первых зарубежных гастролей инклюзивного театра в Дрездене. Врачи диагностировали лимфому. Путь домой ему не осилить, поэтому было принято решение о проведении курса химиотерапии. Однако цена за лечение очень высока, и Центр собирает средства, чтобы оплатить счета.

Влад Дюрин – студент Центра социальной абилитации, обучения и творчества для взрослых людей с аутизмом «Антон тут рядом». Это первый в России центр комплексной поддержки людей с РАС (расстройствами аутистического спектра). Кроме того, он музыкант одноимённого оркестра и артист совместного театрального проекта «Квартира» Фонда поддержки социальных и культурных инициатив «Альма матер» с Центром «Антон тут рядом».

В начале января Влад с другими участниками труппы полетел на фестиваль русского искусства Karussell в Дрездене. Это были первые международные гастроли инклюзивного театра.

После перелета Петербург – Москва – Дрезден у Влада неожиданно начался жар, появилась одышка, слабость. На скорой его доставили в местную больницу. После многочисленных анализов и исследований врачи диагностировали у молодого человека лимфому. Влада перевели в отдельную палату онкологического центра клиники.

В течение недели врачи стабилизировали состояние Влада, откачивали жидкость из легких. Но прежде чем Влад сможет осилить дорогу домой, ему нужно пройти курс химиотерапии.

Этот курс начат. Молодой человек стойко переносит все побочные эффекты. Рядом с ним постоянно дежурит сотрудница Центра «Антон тут рядом».

Но лечение в немецкой клинике стоит огромных денег – 15 000€. Центр открыл сбор средств на оплату счетов. Цель – собрать 1 миллион рублей. На данный момент собрано лишь 153 583 рубля.

О том, как помочь Владу, можно узнать здесь.