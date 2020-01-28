В системе ГАРАНТ появился новый онлайн-сервис для специалистов по закупкам

система ГАРАНТ

Компания "Гарант" выпустила новую разработку – онлайн-сервис "ОКПД 2. Поиск кодов и особенности закупок". ОКПД 2 – это общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности.

Наиболее часто классификатор применяется при проведении закупок на любом уровне: от федерального до регионального и муниципального.

При размещении закупок заказчик обязан указать, к какому коду ОКПД 2 относится предмет закупки, а также определить, имеются ли какие-либо запреты/ограничения/преференции в рамках закупок. С решением подобной задачи поможет справиться новый онлайн-сервис от ГАРАНТа, который делает возможным быстрый и удобный поиск такой информации. Достаточно ввести код, наименование нужного товара, работы или услуги в поисковую строку – и сервис найдёт все подходящие под запрос коды, в том числе и те, которые входят в группировку (класс, подкласс, группу и т.д.).

Если у найденной категории есть ограничения, запреты, преимущества или другие особенности по закупкам, они будут отмечены в соответствующих столбцах таблицы. Для более подробного их изучения можно перейти в список перечней, в которые входит код, с комментариями экспертов, в доступной форме поясняющими суть особенности.

Поиск в сервисе осуществляется с учётом нормативно-правовых актов, утвердивших перечни товаров, работ, услуг, в отношении которых установлены запреты, ограничения, преимущества и дополнительные требования к участникам при их закупке. Все изменения в законодательстве постоянно отслеживаются, данные сервиса своевременно актуализируются.

Новый онлайн-сервис станет незаменимым помощником для специалистов по закупкам и существенно облегчит их повседневную работу.

Для получения подробной информации по услугам обращайтесь

к официальному партнеру компании ГАРАНТ в вашем городе.

ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»

Телефон: (812) 320-21-51

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