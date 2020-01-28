СМИ: Падение Су-57 может закончиться отставкой главы «Сухого». Он уже на больничном

Совет директоров «Сухого» уже в четверг, 30 января, может отправить в отставку генерального директора Игоря Озара, сообщают российские СМИ.

Как пишут 28 января «Ведомости», решение появилось на фоне катастрофы – первый серийный Су-57, которые военные должны были получить 27 декабря 2019 года, разбился под Хабаровском за несколько дней до торжественной церемонии передачи военным боевой машины, 24 декабря. И теперь её ждут лишь в 2020 году.

По данным РИА Новости, Озар с 23 января находится на больничном, а его обязанности исполняет первый заместитель Михаил Стрелец.

Истребитель Су-57 показался интересным и президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Как писала «Фонтанка», Анкара заинтересована в российских истребителях после исключения республики из программы США по истребителям-бомбардировщикам F-35.



