Стоимость проектов «Твоего бюджета» составила 600 млн. По самой программе между районами распределили менее половины

Оценка проектов, которые были выбраны в рамках программы «Твой бюджет», составляет 598,7 млн рублей. Пока реализована половина.

О результатах инициативного бюджетирования 28 января говорили на совещании правительства. По данным комфина, идеи граждан, которые были выбраны в 2019 году, обойдутся бюджету в 164 млн рублей. При этом в рамках непосредственно «Твоего бюджета» между шестью районами распределяли 90 млн, однако полная стоимость проектов-победителей окажется почти вдвое больше.

Так получается на всем протяжении программы: всего по ней с 2016 года распределили 250 млн. Однако полная стоимость выбранных проектов достигает почти 600 млн. Из 64 идей уже реализованы 33.

Всего в прошлом году было подано 7646 заявок, а члены бюджетных комиссий разработали и направили на экспертизу 105 инициатив. В итоге были определены 17 проектов-победителей.

Напомним, 15 января стартовал проект «Твой бюджет — 2020», в рамках которого жители могут предлагать свои инициативы по изменению города. Заявки принимаются до 15 февраля. В конкурсе не примут участие те районы Петербурга, которые получили финансирование в рамках прошлогодней кампании: Василеостровский, Красногвардейский, Невский, Московский, Петроградский и Фрунзенский. Всего между шестью районами распределят 90 млн рублей; ранее сообщалось, что еще 30 млн пойдут на проекты, которые не выберут комиссии, но зато изберут общегородским голосованием.



