Иракские СМИ «сватают» игрока своей сборной в «Зенит»

Полузащитник сборной Ирака и клуба «Аль-Завраа» Сафа Хади может оказаться в «Зените» ещё до закрытия зимнего трансферного окна.

Об этом, как пишет «СЭ», сообщил в Twitter главный редактор газеты «Иракский футбол» Али Нури. С его слов, трансферу может поспособствовать нападающий сборной Ирана Сердар Азмун, который играет за сине-бело-голубых с февраля прошлого года. Именно он посоветовал обратить внимание на 21-летнего хавбека.

В нынешнем сезоне Хади провел за клуб 8 матчей в различных турнирах и забил 1 гол.



