Иракские СМИ «сватают» игрока своей сборной в «Зенит»
Полузащитник сборной Ирака и клуба «Аль-Завраа» Сафа Хади может оказаться в «Зените» ещё до закрытия зимнего трансферного окна.
Об этом, как пишет «СЭ», сообщил в Twitter главный редактор газеты «Иракский футбол» Али Нури. С его слов, трансферу может поспособствовать нападающий сборной Ирана Сердар Азмун, который играет за сине-бело-голубых с февраля прошлого года. Именно он посоветовал обратить внимание на 21-летнего хавбека.
????? ???? ??????? ?????? ????? ?????? ?? ??????? ?? ???? ??????? ?????? ???? ???? ???? ?? ????? ???? ???? ?????????? ???????.— ??? ???? (@ali_sport813) 27 января 2020 г.
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В нынешнем сезоне Хади провел за клуб 8 матчей в различных турнирах и забил 1 гол.