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Происшествия
28.01.2020 13:53
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Убийство без аффекта. Историка Олега Соколова признали вменяемым

Проведенная в Москве экспертиза признала историка Олега Соколова психически здоровым. Он отдавал себе отчет при убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко.

Убийство без аффекта. Историка Олега Соколова признали вменяемым

Олег Соколов//Михаил Огнев/

Как стало известно «Фонтанке» 28 января, эксперты Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского пришли к выводу о вменяемости Соколова. Обвиняемый мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, когда, по версии следствия, душил Ещенко и стрелял в нее.

«Хроническим и временным психическим расстройством, слабоумием и иным болезненным состоянием психики в период преступления не страдал и в настоящее время не страдает», – заключили эксперты.

Аффективные расстройства в недрах Соколова специалисты тоже искали безуспешно. По их мнению, в период убийства историку было чуждо сильное душевное волнение, якобы вызванное оскорбительным поведением аспирантки. На психотравмирующую ситуацию, в которую Ещенко будто бы поместила Соколова, намекал сам историк , и эту версию впоследствии ретранслировала его защита.

Следов влияния полной луны на обвиняемого психиатры Сербского тоже не нашли. Адвокат Александр Почуев, защищающий Соколова, для комментариев «Фонтанке» недоступен. Судя по соцсетям, случившееся на днях свое 41-летие он отмечал в Монако.


Адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы матери убитой, подтвердила «Фонтанке» результаты стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы Соколова.

Последние останки Анастасии Ещенко водолазы нашли через полтора месяца после убийства.

По данным «Фонтанки», версия гибели аспирантки во сне не подтвердилась. По мнению СКР, Олег Соколов в ночь на 8 ноября пытался задушить ненавистную возлюбленную. Выдохшись и обессилев, историк якобы воспользовался обрезом малокалиберной винтовки ТОЗ-17, стилизованным под кавалерийский пистолет XIX века. Он зарядил оружие винтовочными патронами калибра 5,6 мм «Снайпер» и несколько раз выстрелил в голову потерпевшей. При обыске квартиры Соколова на набережной Мойки нашли коробку с боеприпасами, в ней не хватало восьми патронов. После убийства 63-летний историк расчленил тело Ещенко, расфасовал по пакетам и утопил в реке.

В конце декабря 2019 года Соколова перевели из института Сербского в следственный изолятор «Бутырка». Мера пресечения в виде содержания под стражей ему продлена до апреля 2020 года. Из СИЗО обвиняемый продолжает слать противоречивые сигналы. Он непременно хочет покончить с собой и насылает на себя проклятия и одновременно планирует написать две книги и дождаться гонорара за их издание.

Олег Соколов – ученый, автор работ о Наполеоне, бывший доцент кафедры истории Санкт-Петербургского государственного университета, кавалер ордена Почетного легиона, член Российского военно-исторического общества. Известен по многочисленным романам со студентками и не слишком учтивому с ними обращению.

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