За изнасилование и убийство петербурженки бездомные получили 22 года на двоих

В Петербурге вынесли приговор по делу об изнасиловании и убийстве женщины в Выборгском районе города. На память о ней преступники прихватили телефон и карточку «Подорожник», но бюджетные сувениры простил прокурор.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 28 января горсуд признал 21-летнего Нурбека Хусанова виновным в гибели петербурженки, тело которой нашли в кустах на улице Александра Матросова в сентябре 2018 года. Ему вменили убийство и изнасилование, его приятелю, 24-летнему Шохзоду Телманову, только насилие. Установлено, что он жертву только держал.

Женщина 33 лет приглянулась парочке в ночь на 7 сентября, напали на неё во дворе дома и сразу отобрали телефон. Как установил суд, Хусанов задушил её, желая скрыть насилие, его знакомый не мешал.

«Также Телманов открыто похитил куртку потерпевшей, из ее сумки – карту «Подорожник», стоимостью 60 рублей. В результате преступных действий Хусанова и Телманова смерть потерпевшей наступила на месте происшествия», – уточнили в пресс-службе.

Хусанов получил 16 лет в колонии строгого режима, его подельника приговорили к 6 годам общего режима. От обвинений в грабеже отказался представитель прокуратуры. Подсудимые приехали в Петербург из Средней Азии, определённого жительства в городе не имели. Вину они признали частично.



