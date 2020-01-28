Клиенты Банка «Санкт-Петербург» за 2019 год направили 10 млн рублей на благотворительность

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Клиенты Банка «Санкт-Петербург» за прошедший год направили 10 млн рублей на благотворительность только через электронные каналы Банка.

Это общая сумма платежей, перечисленных в 2019 году Банком в адрес партнеров-вендоров из категории «Благотворительность» раздела платежей интернет и мобильного банков. При этом всего за 2019 год было совершено более 10 тысяч переводов, то есть в среднем сумма одного платежа на доброе дело составила 1 тыс. рублей.

Платежи в адрес партнеров Банка через дистанционные каналы не облагаются комиссией. Большинство клиентов Банка сделали отчисления в благотворительные фонды своими регулярными платежами и помогают организациям на постоянной основе. Сервис автоплатежа в пользу благотворительных организацией был реализован в 2013 году.

«Благодаря цифровизации бизнеса сегодня банк становится для своих клиентов не только финансовыми помощником, а еще позволяет легко и быстро совершать добрые поступки, – говорит заместитель председателя Правления Банка «Санкт-Петербург» Оксана Сивокобильска. – Очень многие клиенты уже давно оценили преимущества дистанционных платежей: сейчас их доля составляет 98%. И особенно отрадно, что благодаря удобству наших цифровых каналов теперь люди отводят благотворительности повседневную роль. Социальная ответственность для Банка «Санкт-Петербург» не просто слова, это приоритет во всей нашей деятельности, поэтому мы рады, что наши клиенты думают так же, как и мы».

Как настроить регулярный платеж в пользу благотворительности в интернет- и мобильном банке, можно узнать на сайте: https://www.bspb.ru/retail/ibank/.

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.)

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