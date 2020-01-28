«Левада-центр»: Каждый четвёртый россиянин считает, что управлять Белоруссией и Россией должен один и тот же человек

Четверть граждан РФ уверены, что Россия и Белоруссия должны иметь единого руководителя. Две страны должны образовать «более тесный союз с единым руководством во главе», считают 13% россиян. Каждый десятый (10%) уверен, что Беларусь должна войти в состав РФ. Об этом во вторник, 28 января, сообщает «Левада-центр».

Почти половине россиян было бы достаточно лишь более тесных финансовых и торговых связей. На вопрос, как дальше должны строиться отношения двух стран, 44% респондентов сказали – «активнее развивать экономическое сотрудничество». 28% граждан РФ считают, что ничего менять не нужно, а отношения должны оставаться «на прежнем уровне».

На этом фоне количество граждан, которые считают Россию «великой державой», откатилось на уровень 2017 года, когда с этим утверждением были согласны 72% респондентов. Сегодня – 71%. В 2018 году независимая от государства социологическая служба фиксировала максимум такого восприятия страны у россиян – 75%.





Опрос был проведён 12–18 декабря 2019 года, то есть до того, как Владимир Путин предложил поправки в Конституцию России, которые ряд политологов расценивают как подготовку к объединению России с Белоруссией. Социологи опросили 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. АНО «Левада-центр» принудительно включена в список иностранных агентов Минюста.

24 января 2020 года президент Александр Лукашенко заявил, что Россия в ситуации с поставками углеводородов поставила Беларусь «раком». С 1 января 2020 года Минск перестал получать российскую нефть «со скидкой».

Параллельно с этим продолжаются интеграционные процессы и строительство общих властных институтов.

Члены рабочей группы по выработке поправок к Конституции РФ ранее заявляли «Фонтанке», что «объединение с Белоруссией вполне возможно» .