Не золото и даже не пончики: американская комиссия отказалась считать криптовалюту Павла Дурова ценной бумагой

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отказалась считать криптовалюту Gram не ценной бумагой, а товаром, как убеждает её создатель Павел Дуров.

«Gram никогда не будет осязаемым – это компьютерный код, подтверждающий право владения активом, — уверяет SEC. — Gram — это не товар первой необходимости. В отличие от золота, комиксов и пончиков Krispy Kreme, Gram не имеет внутренней ценности, она зависит исключительно от усилий Telegram по созданию блокчейна», – говорится в опубликованном 28 января меморандуме.

Напомним, что и SEC, и Telegram пытаются решить свой спор в окружном суде штата Нью-Йорк. Основные слушания по делу Telegram назначены на конец февраля. Поводом для иска стало нарушение закона США о ценных бумагах от 1933 года. Якобы продажа криптовалюты под названием Gram не была зарегистрирована должным образом. В отношении Telegram Group Inc. и ее «дочки» TON Issuer Inc был введен временный судебный запрет. А запуск блокчейн-проекта Павла Дурова Telegram Open Network (TON) из-за судебного разбирательства с SEC был перенесен на апрель.



