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Происшествия
28.01.2020 12:25
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Погоню за каршерингом прервало дерево, на этот раз – в Кронштадте. У водителя с чужим аккаунтом было что скрывать

Очередная погоня за каршеринговым автомобилем: под арест отправлен злостный нарушитель ПДД, задержанный в Кронштадте сотрудниками ГИБДД. Ему грозит уголовное преследование.

Как сообщает 28 января отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в ходе профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель» 25 января в 5 часов утра инспекторы ДПС, находясь на маршруте патрулирования, заметили «КИА Рио», двигавшийся на очень высокой скорости по улице Гидростроителей со стороны КАД. Водителю дали сигнал остановиться, но он продолжал гнать в сторону нежилого массива. Инспекторы организовали преследование, которое через 7 минут закончилось ДТП. По данным «Дорожного инспектора», у дома 31 по Цитадельскому шоссе в 5:07 автомобилист не справился с управлением и врезался в дерево.

Погоню за каршерингом прервало дерево, на этот раз – в Кронштадте. У водителя с чужим аккаунтом было что скрывать

За рулём находился 20-летний житель Ленобласти. Машина принадлежит каршеринговому сервису «Делимобиль», парень получил её по чужому аккаунту. Сам он права управления транспортным средством не имеет. Более того, он отказался от прохождения медицинского освидетельствования.


На водителя были составлены административные материалы по статье 12.7 и статье 12.26, часть 2, КоАП РФ – за вождение без прав и отказ от освидетельствования. Материалы поступили в суд. 27 января суд назначил мужчине наказание в виде 10 суток ареста. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»).

«Фонтанка» подробно рассказывала о торговле аккаунтами и о последовавшей «охоте» ГИБДД на таких нарушителей. За последние дни в Петербурге произошло несколько громких историй, связанных с похищением машин компании «Делимобиль». Вечером 21 января в центре города с погоней задержали 22-летнего парня, который катался на «Хёндэ Солярисе» по чужому аккаунту: ударил три машины, сбил девушку-пешехода и врезался в дерево (видео). 19 января на Ржевке за рулём «КИА Рио» попался студент Российского государственного университета правосудия, не имевший прав. Угнанный БМВ «Делимобиля» нашли 14 января в Колпино.

20 января на Петроградской набережной за езду в пьяном виде задержали водителя Renault Captur каршерингового сервиса «Яндекс.Драйв».

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