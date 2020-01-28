Отец брошенных в Шереметьево детей сам явился в Следком — под Ростовом

Россиянин, бросивший двух сыновей в аэропорту Шереметьево, сам явился в Следственный комитет. За два дня родитель, уверявший, что не имеет средств содержать детей, сумел добраться до Ростовской области.

Об этом 28 января сообщил Следственный комитет и показал видео разговора мужчины со следователями. Звука нет, поэтому услышать речь отца невозможно. Одет он опрятно, что не очень ложится в версию о вопиющей бедности.

«Сегодня мужчина самостоятельно явился в одно из подразделений Следственного комитета, в настоящее время его допрашивают, следователи выясняют причины, по которым отец оставил детей в беспомощном состоянии», – говорится в заявлении комитета.

Из кадров съемки понятно, что Виктор Гаврилов (так называют его СМИ) находится в городе Батайске, это 15 км от Ростова-на-Дону.





Также в аппарате детского уполномоченного Анны Кузнецовой сообщили о полученном послании от отца мальчиков:

«Нам сегодня утром ещё поступило сообщение от человека, представившегося отцом детей. В записке он просит не передавать детей маме. Значит – если это он на самом деле – то как минимум человек продолжает следить за ситуацией», – отметила Кузнецова.

Напомним, мальчиков 6 и 8 лет без сопровождения взрослых нашли сотрудники Шереметьево вечером 26 января. Дети сказали, что их сознательно бросил отец, и это подтверждала записка, которая была при братьях. Выяснилось, что прилетели жители Комсомольска-на-Амуре на хабаровском рейсе. Отец писал в записке, что не имеет возможности содержать сыновей, и просил посторонних взять на себя заботу о них. С матерью мальчиков он в разводе — дети остались с ним.

Мать мальчиков уже успели разыскать, и та заявила о готовности взять детей, но чиновников смутили ранее составленные на нее протоколы о неисполнении родительских обязанностей.