В Японии признали первый случай заражения коронавирусом, не связанный с посещением Китая

Первый случай заражения новой коронавирусной инфекцией, не связанный с посещением Китая или человеком, недавно прибывшим из КНР, подтвержден в Японии.

Об этом, как сообщает агентство Киодо, заявил 28 января министр здравоохранения Японии Катсунобу Като. По его словам, общее количество заболевших "смертельной пневмонией" в стране достигло шести.





Напомним, ранее во вторник Турция заявила о том, что в стране госпитализированы 12 человек с подозрением на заражение новой коронавирусной инфекцией. Это 10 китайских туристов, а также гид и водитель автобуса, находившиеся с ними некоторое время в тесном контакте.

По последним данным Reuters, 2019-nCoV убил в Китае уже 106 человек, а также было выявлено более 4515 случаев заражения. Первое подозрение на заражение в России выявили 22 января. В Пулково медики в костюмах химзащиты увезли двоих пассажиров рейса из Китая. В итоге коронавирус не подтвердился. Роспотребнадзор считает, что «риск распространения в России коронавируса из Китая невелик», однако посольство РФ в Пекине рекомендует россиянам соблюдать меры предосторожности. ВОЗ призвала мир готовиться к сдерживанию китайского вируса.

Более подробно о новом вирусе читайте в материале «Фонтанки».