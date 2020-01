В Японии признали первый случай заражения коронавирусом, не связанный с посещением Китая

Первый случай заражения новой коронавирусной инфекцией, не связанный с посещением Китая или человеком, недавно прибывшим из КНР, подтвержден в Японии.

Об этом, как сообщает агентство Киодо, заявил 28 января министр здравоохранения Японии Катсунобу Като. По его словам, общее количество заболевших "смертельной пневмонией" в стране достигло шести.

