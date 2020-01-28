YouTube заблокировал ролик «Рубина» после похода Слуцкого на «Вечерний Ургант»

Видеохостинг заблокировал видео с тренировки «Рубина» с участием Леонида Слуцкого, который накануне был показан по Первому каналу.

«Благодарим Ивана Урганта за использование нашего ролика на шоу», – сообщается 28 января в официальном twitter-аккаунте казанского клуба.

К сообщению также прикреплен скриншот с YouTube, в котором говорится, что видео нарушило правила сообщества в отношении авторских прав.





Накануне, 27 января, ролик был продемонстрирован в программе «Вечерний Ургант», где рассказывалось о методах наставника Леонида Слуцкого. Видео на странице «Рубина» появилось 16 января, то есть раньше, чем в передаче.

На ролике, снятом во время сборов казанского клуба в Турции, Слуцкий сделал несколько заявлений. В частности, он призвал Игоря Коновалова забить «хотя бы один гол на тренировке», рассказал игроку Ника Кипиани, что «хорваты мощнее, чем грузины», и поинтересовался конфликтом между «москвичами и питерцами».