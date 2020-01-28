50 обысков с выносом серверов. Экономическая полиция Петербурга прикрывает лжеброкеров на Forex-рынке

В пяти офисных центрах города и в десятках частных квартир начались обыски по делу о мошенничестве под прикрытием якобы взрослого игрока на рынке интернет-трейдеров. Фигурантам вменяют передачу заведомо ложной информации об убыточных сделках клиентов. «Фонтанка» узнала первые подробности.

По информации нашего издания, утром 28 января сотрудники «банковского» отдела Управления экономической безопасности и Главного следственного управления ГУ МВД начали проводить 50 обысков по уголовному делу, возбужденному по части четвертой статьи 159 УК – «Мошенничество в особо крупном размере». Оперативники вошли примерно в 40 квартир подозреваемых. В данное время они также работают в офисах на Невском, 134, на площади Конституции, 7, на улице Всеволода Вишневского, 12, на Литейном, 26, и на Большом Сампсониевском, 50. Любопытно, что названия компаний, подвергшихся неприятностям, отсылают к известным брендам – «РБК», «МТС».

По данным нашего издания, в постановлениях следствия указано, что подозреваемые под видом официального представительства иностранного Forex-брокера «Ларсон энд Хольц», зарегистрированного на Маршалловых островах и не имеющего лицензии Центробанка РФ, изображали предоставление финансовых услуг по инвестиционному планированию, запуску стартапов по франшизам, организации консалтингового бизнеса «под ключ». Также в материалах дела имеются сведения о том, что организаторы и персонал предоставляли доступ на внебиржевой рынок, обещая высокую доходность, а затем, получая от клиента минимум по 5 тысяч долларов, сообщали ему об убыточности его сделок. По версии следствия, фактически же петербуржцы не являлись участниками электронного валютного рынка Forex, а их средства похищались практически сразу после внесения.

«Фонтанке» известно, что в деле фигурирует около 30 заявлений от потерпевших. В данное время в кабинеты ГСУ на Лиговский, 145, доставляются более 10 человек. Двоим из них может быть предъявлена организации схемы. Это 45-летние петербургские бизнесмены – Кирилл Кузин и Руслан Дакало.





«Фонтанка» узнала, что десятки клиентов еще не обратились в экономическую полицию главка, так как до сих пор уверены, что реально участвовали в сделках и им не повезло объективно.



