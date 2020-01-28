Баскетбольные кольца на пляже в Лисьем Носу вкопали в песок «бонусом». Следом за полупрозрачными раздевалками их уже не отправят

К благоустройству пляжа «Морские Дубки» в Лисьем Носу, где ранее обнаружили полупрозрачные раздевалки, у петербуржцев возникли новые вопросы. Горожане обратили внимание на то, что кольца для баскетбола врыты в песок на берегу, а не установлены на прорезиненном покрытии, а тем более – на паркете, поэтому играть в мяч по правилам там фактически невозможно.

«Судя по всему, благодаря поверхностному знакомству проектировщиков с законами физики и сутью игры в баскетбол, кольца можно будет использовать исключительно по отдельности для тренировки забрасывания мяча», – констатировали активисты в группе «ВКонтакте» «Красивый Петербург».

Дискуссия под постом развернулась к 28 января. Одни пользователи предположили, что к лету администрация Приморского района исправит ситуацию и сделает удобный настил, другие начали шутить, что создатели просто решили сэкономить и выделили для посетителей «универсальную площадку: на ней и в хоккей, и в гольф».

В администрации Приморского района последнюю теорию подтвердили, и в разговоре с корреспондентом «Фонтанки» подчеркнули, что ошибки не произошло – «это полноразмерная волейбольная площадка, там есть опоры, на которые натягивается сетка», баскетбольные же кольца «установлены дополнительно, можно играть в пляжный баскетбол; просто он у нас не так развит».





При этом о создании ещё одного поля по просьбам граждан речи не идёт: «работа выполнена по проекту». Для того чтобы «Морские Дубки» стали такими, как сейчас, потребовалось 56,4 миллиона рублей. На укрепление берега потратили 39 миллионов, ещё 17,4 пошло на благоустройство. Такую статистику привели в районной администрации. Работы завершили осенью 2019 года.

Ранее, после того, как по Сети распространились снимки полупрозрачных раздевалок на пляже, горожанам объявили, что проблему исправят к летнему сезону и всё-таки уберут кабинки, которые не скрывают переодевающихся. Замена оборудования пройдёт за счёт поставщика, а облицовочные элементы, которые начали отлетать после шторма в середине января, собираются поправить по гарантии.