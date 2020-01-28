Группа «Эталон» сделает ставку на цифровизацию

Группа «Эталон»

На прошедшем недавно в городе Лимассол Совете директоров Группы «Эталон» утвердили стратегию развития компании до 2024 года. Одним из важнейших направлений, которому компания-девелопер уделит особое внимание – цифровизация бизнеса и строительных процессов и новые технологии.

Стратегия предполагает, что при сохранении фокуса на жилищных проектах деятельность компании переживет технологическую трансформацию за счет внедрения цифровых решений. В бизнес-процессах это поможет снизить издержки, увеличить продажи и эффективнее реагировать на внешние изменения. Эффект от цифровых решений в сочетании с политикой сокращения административных расходов поможет Группе стать одним из лидирующих игроков по операционной эффективности на рынке российского девелопмента.

Цифровизация коснется и самих строительных процессов. Группа «Эталон» имеет богатый опыт внедрения BIM (Building Information Modelling) – технологий и намерена дальше развивать это направление. Так, например, в планах компании создать на его основе систему типового проектирования, которая оптимизирует весь строительный процесс, ускорит процедуру согласования и получения градостроительных документов. Это дополнит трансформацию традиционной кирпично-монолитной технологии строительства и поиск альтернативных технологий. Например, в компании присматриваются к многообещающим технологиям крупноузловой сборки, модульного строительства из CLT (Cross-Laminated Timber) панелей. Их применение сокращает сроки строительства и издержки, параллельно повышая качество строительных работ.

– Девелопмент сегодня находится на пороге революционных изменений, начинающихся с внедрения систем типового проектирования и заканчивающихся созданием новых, не использовавшихся ранее более эффективных технологий домостроения, созданием экосистем дополнительных сервисов вокруг ключевого бизнеса, а также растущим вниманием к качеству создаваемой жилой среды, – говорит председатель Совета директоров Группы «Эталон» Сергей Егоров. - Осознавая важность этих вопросов, мы разработали Стратегию, которая позволит Группе «Эталон» существенно укрепить свои позиции на российском рынке.

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