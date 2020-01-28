«А мы школу построить не можем». Александр Беглов привел чиновникам в пример блокадные стройки

Губернатор Петербурга Александр Беглов на заседании правительства 28 января сравнил условия и темпы военного строительства в СССР с возведением школ и детсадов в Петербурге не в пользу современности. Виноваты жулики.

По словам Беглова, после прорыва блокады была поставлена задача – построить железную дорогу.

«За 17 дней в болоте через Неву 33 км железнодорожной ветки, – заявил Беглов. – А мы не можем детский садик построить или школу. Строим два с половиной, потом разоряемся, потом еще кто-то бегает, потом ищем их где-то в других странах, находим, вытаскиваем наследников. Руководил этим строительством Иван Георгиевич Зубков. Это был начальник «Метростроя», который за 17 дней построил с помощью женщин, пожилых людей дорогу. А у нас деньги есть, материалы есть, техника есть, все есть. Жулики».

На заседании обсуждалось исполнение адресной инвестиционной программы. Город получил 190 новых объектов, в частности, 40 детсадов, 12 школ и 22 объекта здравоохранения. По этому показателю 2019 год оказался богаче, чем три предыдущих вместе взятые. Тем не менее АИП была исполнена лишь на 83,2%. 48% всех неосвоенных средств приходятся на срывы со стороны подрядчиков, 25% – на необходимость решать правовые вопросы и позднее объявление конкурсов, 18% – на необходимость перепроектировать объекты. Напомним, в январе в комитете по строительству сменилось руководство.







