Соус за 100 тысяч рублей. ФАС оштрафовала «Макдоналдс» за нарушение закона о рекламе

Петербургское УФАС России назначило ООО «СРП» (дочернее предприятие «Макдоналдс корпорейшн») административный штраф в размере 110 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ведомства 28 января.

Поводом для рассмотрения стала жалоба гражданина, которому в обеде «МакКомбо Чикен Макнаггетс 6 шт.» не дали обещанный в рекламном объявлении соус, а предложили его купить за 6 рублей.

Антимонопольщики признали это нарушением ч. 7 ст. 5 Закона о рекламе и оштрафовали заведение.







