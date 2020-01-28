В домах 5-й очереди ЖК «Краски лета» ведутся финальные работы

ГК «Полис Групп»

Завершающая 5-я очередь ЖК «Краски лета» (дома 13, 14, 15) находится в высокой стадии готовности – около 100%.

В настоящее время в домах завершена внутренняя отделка, выполняются пусконаладочные работы, в том числе запущено водо- и теплоснабжение, заканчиваются работы по благоустройству придомовой территории. В первом квартале 2020 года объект будет передан на итоговую комиссию.

Пятая очередь ЖК «Краски лета» состоит из трех домов 16-18 этажей в общей сложности на 49 894 кв. м жилья или 1730 квартир. Дома расположены так, что образуют уютный двор в центре, где выполнено благоустройство, установлены детские площадки с безопасным резиновым покрытием, скамейки для отдыха, зоны с тренажерами. На выбор покупателей представлены квартиры различных планировок – от студий до 3 евро. На первых этажах запланированы коммерческие помещения.

ЖК «Краски Лета» – масштабный проект комплексного освоения территории в Мурино у метро Девяткино. Он реализуется в 5 очередей, в рамках которых построено 300 000 кв. м жилья, коммерческие помещения и объекты социальной инфраструктуры: три детских сада и школа на 1175 мест. В настоящее время 4 очереди проекта уже сданы и заселены, в них функционируют детские сады. Полностью готово здание школы, которая была построена по программе «Стимул». Уже в этом году школа сможет принять первых учеников.

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