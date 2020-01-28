Лес особого режима. Шунгеровскому лесопарку в Стрельне готовят заповедный статус

Экологическая экспертиза в течение месяца оценит детали создания заказника «Шунгеровский» в Петродворцовом районе Петербурга. Сейчас это лесопарк рядом с Волхонским шоссе и рекой Кикенкой.

Как сообщает комитет по природопользованию 28 января, материалы о создании заказника переданы на экологическую экспертизу. На то, чтобы оценить данные о территории будущего заповедника, необходимый для установки режим и другие необходимые детали, у экспертов будет месяц.

«Шунгеровский» планируют расположить на двух участках: «Лесной» и «Кикенка», общая площадь которых составляет 330,6 гектара. Особо охраняемый статус позволит сохранить массив хвойных, смешанных и лиственных лесов, а также ландшафт долины реки Кикенки с лугами, ивняками и мелколиственными лесами, говорят в комитете.

Подготовка Шунгеровского леса к статусу заказника идёт не первый год. Общественные слушания проходили в феврале 2018 года. Тогда власти отмечали, что восемь видов мхов и лишайников, которые растут в лесопарке, включены в Красную книгу Петербурга. Там же можно найти записи и о других обитателях Шунгеровского: двух видах летучих мышей, желны, белоспинного дятла, речного сверчка, иволги.



