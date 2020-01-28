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Власть
28.01.2020 11:25
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Парламентская комиссия единогласно поддержала негативное заключение по кандидатуре вице-губернатора Анны Митяниной на должность детского омбудсмена

Комиссия петербургского Заксобрания по законности и правопорядку на заседании 28 января рассмотрела вопрос о кандидатах на должность регионального уполномоченного по правам ребенка. Пятеро присутствовавших членов комиссии поддержали решение направить депутатам, которым вскоре предстоит выбрать детского омбудсмена, заключения юридического управления о соответствии четырёх претендентов на этот пост законным требованиям, передает корреспондент «Фонтанки».

Среди заключений, которые депутаты должны будут принять к сведению, есть документ о соответствии должности детского омбудсмена вице-губернатора Анны Митяниной, которую выдвинул на этот пост глава города Александр Беглов. Как ранее сообщала «Фонтанка», юридическое управление не сумело сделать однозначного вывода о том, подходит ли заместитель губернатора для работы уполномоченного по правам ребёнка — в частности, потому что она не представила доказательств своей осведомлённости о «проблемах детства».

Вопрос о том, каких именно кандидатов включить в бюллетень для голосования по кандидатуре детского омбудсмена, профильная комиссия оставила на усмотрение депутатов. Когда именно парламент проведет эти выборы, пока неизвестно.

Кроме Анны Митяниной, на должность претендует сотрудница парламентского аппарата Юлия Шик, пользующаяся поддержкой спикера Заксобрания, лидера петербургской «Единой России» Вячеслава Макарова. В ее документах юридическое управление никаких недочетов не обнаружило. Есть ещё двое кандидатов: заслуженная воспитательница Ирина Аристова (выдвинута единороссом Денисом Четырбоком) и экс муниципальный депутат Екатерина Лебедева (выдвинута фракцией ЛДПР).

Должность детского омбудсмена в Петербурге освободилась, поскольку истек срок полномочий Светланы Агапитовой, работавшей на этом посту 10 лет. Занимать его дольше ей не позволяет закон.
 


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