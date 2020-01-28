Девушка на каршеринге догнала снегоуборочную машину на Пироговской набережной

Сразу две аварии затрудняют движение на одной из набережных в Выборгском районе Петербурга утром 28 января. Одна собрала «комбо» из каршеринга и снегоуборочной техники.

Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Слава, на Пироговской набережной в направлении из центра, в районе пересечения с Евпаторийским переулком, девушка на легковом автомобиле каршерингового сервиса «Делимобиль» врезалась в снегоуборочный грузовик.

У легковушки повреждена передняя часть и разбито лобовое стекло. О пострадавших не сообщается, но на месте работает машина реанимации.





Неподалеку, на выезде из тоннеля на Пироговской набережной, но уже в сторону центра, собрался «паровозик из двух машин». Сотрудники ДПС на месте оформляют ДТП.

В результате на набережной собралась пробка в обе стороны. В сторону Выборгской набережной затор тянется от Большого Сампсониевского проспекта.