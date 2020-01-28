СМИ: Вирус в Китае может подорвать производство iPhone

Поставщики американской корпорации Apple могут столкнуться с трудностями при производстве 80 миллионов новых смартфонов.

«План Apple по увеличению производства iPhone на 10% в первой половине этого года может столкнуться с препятствием, поскольку вспышка коронавируса распространяется по всему Китаю», – сообщает 28 января агентство Reuters.

В феврале должно было начаться производство дополнительных 80 миллионов iPhone, однако китайские поставщики столкнулись со сложностями при выполнении заказа из-за ограничений, вызванных распространением вируса. Источники агентства сообщают, что, возможно, Apple придется отложить выпуск моделей.

Компания Apple пока никак официально не прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.





По последним данным Reuters, 2019-nCoV убил в Китае уже 106 человек, а также было выявлено более 4515 случаев заражения. Первое подозрение на заражение в России выявили 22 января. В Пулково медики в костюмах химзащиты увезли двоих пассажиров рейса из Китая. В итоге коронавирус не подтвердился. Роспотребнадзор считает, что «риск распространения в России коронавируса из Китая невелик», однако посольство РФ в Пекине рекомендует россиянам соблюдать меры предосторожности. ВОЗ призвала мир готовиться к сдерживанию китайского вируса.

Более подробно о новом вирусе читайте в материале «Фонтанки».