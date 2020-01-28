Число выданных электронных виз в Петербург перевалило за 100 тысяч. Почти треть оформили эстонцы

МИД России с 1 октября 2019 года по 30 января 2020 года выдал 106 675 электронных виз для посещения Петербурга. Такие данные привела заместитель главы комитета по развитию туризма Нана Гвичия в ходе конференции "Операционные показатели отелей Санкт-Петербурга в 2019 году" 28 января. Въехал по ним 80 221 человек.

Наиболее активно упрощённым режимом въезда пользовались эстонцы. Они оформили 30 тысяч виз и совершили по ним 25,3 тысячи въездов.

Французы получили 11,6 тысячи виз и совершили 7,2 тысячи въездов, латыши – 11 тысяч и 9,2 тысячи соответственно. Финнам было выдано 8,5 тысячи виз, воспользовались ими уже 6,8 тысячи жителей Суоми. Также в пятерку лидеров вошла Германия, ее граждане оформили 8,3 тысячи электронных виз и совершили по ним 6,2 тысячи поездок.

Упрощенный порядок въезда в Петербург и Ленобласть начал действовать с 1 октября для жителей 53 стран. Часть туристов не смогли попасть в город или вынуждены были покинуть его в принудительном порядке. Причиной стали ошибки при заполнении анкеты и неверно рассчитанный срок пребывания.



