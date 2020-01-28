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28.01.2020 10:57
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В Турции с подозрением на новый коронавирус госпитализированы 12 человек

В Турции с подозрением на новый коронавирус госпитализированы 12 человек, об этом 28 января сообщает информагентство DHA со ссылкой на губернатора провинции Аскарай Али Манты.

Чиновник сообщил журналистам о том, что десять из госпитализированных – туристы из Китая, а двое – граждане Турции. "Симптомы заболевания появились у одного из туристов, в качестве предосторожности медики изолировали еще 9 человек, которые находились с ним в контакте, а также гида и водителя автобуса", – сказал Али Манты, уточнив, что заболевшие жаловались на кашель и тошноту.


Взятые у пациентов анализы отправлены в министерство здравоохранения страны. До получения результатов туристы будут находиться в специальном инфекционном отделении больницы Аскарая.

По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.

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