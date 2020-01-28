Расходы бюджета Петербурга в 2019 году исполнены на 97,4%. По доходам план перевыполнен

В 2019 году бюджет Петербурга заработал 639 млрд рублей. Планировали 629,7 млрд.

Вопрос исполнения бюджета обсуждался на совещании правительства 28 января. 43,2% всех доходов приходятся на НДФЛ, 29,5% – налог на прибыль организаций.

Расходы исполнены на 649,7 млрд при заложенных в бюджет 666,7 млрд. Больше всего средств освоено по госпрограмме «Развитие образования» (161,4 млрд), далее идут «Развитие здравоохранения» (110,8 млрд) и «Развитие транспортной системы» (104,6 млрд).

Характерно, что 33% расходов были сделаны в 4 квартале 2019 года, а половина этой суммы – в декабре.





Ранее «Фонтанка» рассказывала, что адресная инвестиционная программа была исполнена на 83,2%. https://m.fontanka.ru/2020/01/21/107/ Это стало возможно только благодаря тому, что АИП в конце года сократили с 89,3 млрд до 72,5 млрд рублей.

Дефицит бюджета составил 10,5 млрд. Заимствований город не делал, госдолг составляет 30,1 млрд рублей, как и год назад.



